Doktorunu öldürdü! Son sözünde bakın ne dedi

Bahçelievler'de özel hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık lise öğrencisi Serhat Tunçdemir, yeniden yargılandığı davada tekrar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Serhat Tunçdemir, bilerek ve isteyerek herhangi bir eylem gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Yargılama sonunda ceza alsam dahi gerçeğin ortaya çıkması adına eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmediğimi samimi olarak ikrar etme ihtiyacı hissediyorum." savunmasını yaptı.

Son sözü sorulan sanık Tunçdemir, "Ben olayı bilmiyorum, hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tunçdemir'i "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminde tasarlama koşulu oluşmadığını değerlendiren heyet, bu hükmün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Heyet, takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.