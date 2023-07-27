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Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip uyardı! Bu illerdekiler aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip uyardı! Bu illerdekiler aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani su baskını, dolu...

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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