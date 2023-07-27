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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 16 zanlı yakalandı!

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 16 zanlı yakalandı!

İSTANBUL'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ, El Kaide ile dini istismar eden terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte faaliyet gösterdiklerini belirledikleri, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.

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