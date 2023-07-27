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AB'den darbeyle devrilen Bazoum'a destek!

AB'den darbeyle devrilen Bazoum'a destek!

Avrupa Birliği, Nijer'de darbeyle devrilen Bazoum ile temas kurarak desteğini ifade etti

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştuğunu ve destek ifade ettiğini bildirdi.

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştum ve kendisine AB'nin desteği hakkında güvence verdim." ifadesini kullandı.

Nijer'i istikrarsızlığa sokacak her girişimi kuvvetli şekilde kınadıklarını vurgulayan Michel, AB olarak Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) açıklamalarına katıldıklarını kaydetti.

Michel, anayasal düzenin yeniden tesisi için ECOWAS adına yürütülen çabaları desteklediklerini ifade etti.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.

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