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Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara'da taşınmaz satacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara'da taşınmaz satacak

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

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KGM 4. Bölge Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki 2 bin 606 metrekarelik "arsa" vasfındaki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Taşınmazın tahmini satış bedeli 19 milyon 545 bin lira, geçici teminat tutarı ise 586 bin 350 lira olarak belirlendi.

İhale, 9 Ağustos'ta saat 10.00'da, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde gerçekleştirilecek.

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