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Kargo firmasında kolileri fırlatarak araca yüklediler! O çalışanlar için karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kargo firmasında kolileri fırlatarak araca yüklediler! O çalışanlar için karar verildi

İSTANBUL'da, bir kargo firmasının şubesi önünde kolilerin fırlatılarak, araca yüklenmesine ilişkin görüntülerde yer alan 3 çalışanın iş akdi feshedildi.

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Görüntülerin geçen hafta bu firmanın Metris şubesi önünde yaşandığı ve kayıt altına alındığı belirtildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 işçinin şubedeki kolileri araca yüklerken elden ele vermek yerine hızla fırlatması yer alıyor.

Firma yetkilileri görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptıkları inceleme sonucunda 3 çalışanın iş akdini feshetti.

Suç duyurusunda bulunulacak

Yetkililerin "mala zarar verme, ticari itibarı zedeleme, hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma" nedeniyle işçiler hakkında suç duyurusunda bulundukları ifade edildi.

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