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Nagehan Alçı 40 milyon TL istedi yayın yasağı aldırdı ama kritik soru ortada kaldı

Nagehan Alçı 40 milyon TL istedi yayın yasağı aldırdı ama kritik soru ortada kaldı

Nagehan Alçı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanma haberlerine yayın yasağı aldırdı. Alçı'nın özel hayata müdahale gerekçesine karşın kimi avukatlar, ava dilekçesinde yazan 40 milyon TL tazminat talebinin kamuyu ilgilendirdiğini savundu.

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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Alçı, 40 milyon lira tazminat, 60 bin lira da nafaka istedi. Nagehan Alçı, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.

Alçı, boşanma davasıyla ilgili haberlere değinerek sosyal medyadan "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır.." ifadelerine yer verdi.

Alçı'nın yayın yasağı aldırması tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada avukatlara ait hesaplardan itiraz geldi.

Kamuyu ilgilendiriyor

Alçı'nın özel hayat ve çocuklarıyla ilgili taleplerinin anlaşılır olduğunu belirten hukukçular,  40 milyonluk tazminat talebine dikkat çektiler.

"Bu parayı nereden buldunuz?” diye herkesin sorma hakkı vardır

3628 sayılı mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na değinilerek, 3628 sayıl Yasa gereği “Bu parayı nereden buldunuz?” diye herkesin sorma hakkı vardır." görüşü dile getirildi.

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