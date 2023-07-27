Demir-çelik sektörleri yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 12,7'sini üstlendi!

Demir-çelik sektörleri küresel talepteki durgunluğa rağmen Türkiye'nin toplam ihracatının da yüzde 12,7'sini üstlenerek Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı.

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Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (ADMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı yüzde 10,5'lik düşüşle 20,9 milyar doları, yılın ilk 6 aylık döneminde ise yüzde 1,8 düşüşle 123 milyar 377 milyon doları buldu.

Haziran ayındaki düşüşte 9 günlük bayram tatili etkili oldu. Demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörleri bayram sürecinden olumsuz etkilenerek düşüş gösterdi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü haziran ayında yüzde 18,8'lik düşüşle 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 42,1'lik azalışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 6,1 pay alırken, çelik ise yüzde 7,3’lük paya sahip oldu.

İki sektör, yaşadığı düşüşlere rağmen aldığı payı büyüterek Türkiye'nin haziran ayı ihracatının yüzde 13,4'lük kısmını üstlendi.

ADMİB de haziran ayında benzer düşüşler gösterdi. Demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5'lik azalışla 64 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 46,4'lük düşüşle 143 milyon dolar oldu.

6 ayda 13,6 milyar dolarlık katkı

Ocak-haziran ayları toplam ihracat rakamlarına göre, Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 16,8 azalışla 6,5 milyar dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 39,2 azalışla 7,1 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 6 ayında ADMİB Genel Sekreterliği'nden yapılan ihracat rakamlarına göre de demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 14,5 azalış ile 399 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 55,1 azalış ile 675 milyon doları buldu.

Yılın ilk yarısında demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye ihracatından yüzde 6, çelik sektörü yüzde 6,7'lik pay aldı.

İlk sırada Almanya var

Haziran ayında Türkiye'nin demir-çelik ihracatında ilk sıradaki ülke 213,4 milyon dolar ile Almanya oldu.

Bu ülkeyi 133,2 milyon dolar ile İtalya, 117,5 milyon dolar ile Romanya izledi. ADMİB'in ihracatında ise Romanya'nın 28,5 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 14,4 milyon dolarla Irak ve 13,2 milyon dolarla Almanya takip etti.

Verilen bilgiye göre, yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin demir-çelik ihracatında ilk sıradaki ülke 1,3 milyar dolarla yine Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 779,1 milyon dolarla İtalya, 624,4 dolarla İsrail izledi. ADMİB'in ocak-haziran dönemi ihracatında ise ilk sırayı 80,2 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla, 79 milyon dolarla Irak ve 73,8 milyon dolarla Romanya izledi.

Talepteki hareketlilik rakamlara da yansıyacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, özellikle demir-çelik sektöründe küresel talepteki daralmadan kaynaklı düşüşlerin olumsuz etkisinin devam ettiğini kaydederek 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle haziran ayında istedikleri performansı yansıtamadıklarını belirtti.

Tosyalı, şunları kaydetti.

"Bu gelişmelerin neticesinde Türkiye genelinde çelik sektörümüz haziran ayında yüzde 42,1’lik, demir ve demir dışı metaller sektörümüz ise 18,8’lik düşüşler yaşadı. Ancak, haziran ayında yaşadığımız bayram tatilinin negatif etkisini temmuz ayında hissetmeyeceğiz. Bunun yanına azalmaya başlayan enerji maliyetleri, talepte hareketliliğin başlaması gibi faktörleri eklediğimizde daha iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum."

ABD ekonomisinde toparlanma sinyallerinin güçlenmesinin yanı sıra, ASEAN bölgesinde de turizmde canlanma beklenildiğini ifade eden Tosyalı, orta vadede inşaat projelerinin artması ve buna bağlı olarak talebin de canlanmasının beklendiğini aktardı.

Tosyalı, "Yılın ikinci yarısının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Talepteki kıpırdama ile birlikte Türkiye geneli demir çelik sektöründe yıl sonunda 30 milyar dolarlık ihracatı yakalamaya ve hatta üzerine çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz, yaşadığımız her türlü zorluğa rağmen Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir ihracatla ülkemize katkı sunmak." açıklamalarında bulundu.