Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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BIST 100 endeksi, 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan ve yüzde 0,95 değer kazancıyla 6.808,09 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,93 ile finansal kiralama, faktoring oldu.