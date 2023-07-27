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UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev!

UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev!

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Norveç’in Bodo/Glimt ile Çekya’nın Bohemians Praha takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Bohemians Praha arasında oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Çekya’nın Bodo şehri Aspmyra Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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