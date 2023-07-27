KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı! TIKLA 2023 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için giriş yerleri açıklandı. 6 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT sınavına katılım sağlayacak olan memur adayları, sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden sorgulayabilecekAbone ol
2023 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava girecekleri okulları sorgulayabilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."