KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı! TIKLA 2023 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için giriş yerleri açıklandı. 6 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT sınavına katılım sağlayacak olan memur adayları, sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden sorgulayabilecek

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2023 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava girecekleri okulları sorgulayabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."