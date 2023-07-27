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Galatasaray'da flaş ayrılık! Yunus Akgün Fransa yolcusu: Teklif ortaya çıktı...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yunus Akgün Fransa yolcusu: Teklif ortaya çıktı...

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Fransız ekibi Nantes'a transfer olmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

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Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın teklifte bulunduğu Yunus Akgün, kararını verdi.

Foot Mercato'nun haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu, Fransa'ya gitmek istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

Galatasaray'ın, Nantes'ın 5+1 milyon eurouluk teklifini kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Yunus, Cimbom'da geçtiğimiz sezon 28 maça çıkıp, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Yunus'un Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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