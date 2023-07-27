Türkiye'nin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul IDEF'23'te yeni anlaşmalara imza attı

BMC, Alstom, STM, Sanlab ve Key4 ile gerçekleştirilen girişimcilik odaklı stratejik iş birlikleri imza törenleri, ilgili kurumların üst düzey yöneticileri ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

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Teknopark İstanbul, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) farklı alanlarda faaliyet gösteren 5 şirketle girişimcilik odaklı stratejik iş birliklerine imza attı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, yeni ürünlerin ve teknolojilerin sergilendiği, dünya çapında üst düzey devlet ve özel sektör yetkililerinin katılım gösterdiği IDEF'23 İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Teknopark İstanbul, fuar alanında Salon 12'de yer alan 1225B numaralı standında misafirlerini ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Türkiye'deki teknoloji kuruluşlarının bir arada sinerji oluşturarak üretimde yerli ve milli oranını artırma stratejisiyle kurulmuş Teknopark İstanbul için IDEF'in, katılım göstermekten her zaman mutluluk duydukları bir organizasyon olduğunu belirtti.

Topçu, 'Derin teknoloji merkezimiz Teknopark İstanbul, alt yapısı ve kalitesiyle teknoloji firmalarından savunma sanayisine, ulaşımdan enerjiye, yaşam bilimlerinden biyoteknolojiye ve siber güvenlikten yapay zekaya birçok teknoloji firması için çekim merkezi konumunda. Bugün burada Teknopark İstanbul olarak kampüsümüzde faaliyet gösteren firmalarımızla birlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum.' ifadesini kullandı.

Girişimcilik odaklı stratejik iş birlikleri anlaşması

IDEF'23'ün ilk gününde Teknopark İstanbul, 5 yeni anlaşma yaptı. BMC, Alstom, STM, Sanlab ve Key4 ile gerçekleştirilen girişimcilik odaklı stratejik iş birlikleri imza törenleri; ilgili kurumların üst düzey yöneticileri ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Teknopark İstanbul'un sunduğu stratejik iş birliği; bilgi, deneyim, altyapı ve yetenek havuzlarının karşılıklı kullanımına dayanıyor ve sürekli gelişen bir ekosistem oluşturulmasını kapsıyor. İş birlikleri kapsamında ilgili şirket, Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'un hizmetlerinden faydalanabilecek.

Bununla birlikte, Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'un tasarlayacağı tanışma etkinlikleri, kurum içi girişimcilik programları, tematik hızlandırma programları ve açık inovasyon programlarından da yararlanarak bulunduğu sektör ile ilgili yenilikçi iş fikirlerine ve girişimcilere öncelikli olarak erişebilecek. Bu kapsamda Teknopark İstanbul, tarafların ihtiyaç duyabileceği girişim özelliklerinin belirlenmesine, başvuran girişimlerin değerlendirilmesi gibi birçok noktada destek olacak.

Kampüsünde faaliyet gösteren 9 bini aşkın mühendis, AR-GE merkezleri, üniversiteler, laboratuvarlar, firmalar ve kuluçka merkezi ile Teknopark İstanbul, savunma sanayisi alanında birçok projeye ev sahipliği yapıyor.

IDEF’23'te Cube Incubation standında Seft ve Focus firmaları yer alıyor. Ayrıca her gün 2 kuluçka merkezi girişimcisi de etkinliğe katılım gösteriyor.