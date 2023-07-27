BIST 6.826
DOLAR 26,94
EURO 29,87
ALTIN 1.709,71
HABER /  SPOR

Suudi ekibi Al Ittifak, Henderson'ı kadrosuna kattı

Suudi ekibi Al Ittifak, Henderson'ı kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol attı.

İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...
Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak
Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor!
Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor!
Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı!
Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı!
Orman yangınları atmosferdeki karbondioksit emisyonunu artırıyor!
Orman yangınları atmosferdeki karbondioksit emisyonunu artırıyor!
İstanbul'da inşaat halindeki binada yangın! Devasa alevlere itfaiye müdahale ediyor
İstanbul'da inşaat halindeki binada yangın! Devasa alevlere itfaiye müdahale ediyor
Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Memur-Sen'den açıklama
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Memur-Sen'den açıklama
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Uzmanından YKS tercih sürecine ilişkin uyarılar!
Uzmanından YKS tercih sürecine ilişkin uyarılar!
Nijer ordusu, darbecilere destek verdiğini açıkladı!
Nijer ordusu, darbecilere destek verdiğini açıkladı!
Damadı kayınvalidesine ulaşamadı içeriye maskeyle girebildiler
Damadı kayınvalidesine ulaşamadı içeriye maskeyle girebildiler