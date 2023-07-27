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Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...

Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...

Kapadokya yazının bunaltıcı sıcağına dayanamayan develere bulunan çözüm görenleri güldürdü. Develer de turistlerle dondurma yedi.

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistik turlar için kullanılan develer, çöl sıcaklarında dondurma yiyerek serinliyor.
Peribacaları, kayadan oyma manastırları, ilginç doğal kaya oluşumları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Kapadokya'da hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceyi geçiyor. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin kısa süreli turlarla gezinti yaptığı develer ise sıcaklara karşı sahipleri tarafından serinletilmeye çalışılıyor. Kapadokya'da turist gezdirmek amacıyla kullanılan 14 yaşındaki deve de dondurma ve soğuk karpuz kabuğu yiyerek serinliyor.


Ürgüp ilçesi Üç güzeller mevkiinde turistlere deve turu yaptıran Muhammed Harput, 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle huysuzlaşan devesine günde en az 10 külah dondurma yedirdiğini söyledi. Devesine belirli aralıklarla dondurma veya soğuk yiyecekler verilmediği zaman huysuzlaştığını belirten Harput, “Devemiz sıcak havalarda hararet yapıyor. Müşteri üzerindeyken huysuzlaşıyor. Biz de devemize dolaplarda beklettiğimiz karpuz kabukları ve dondurma veriyoruz. Bu sayede hararetini indirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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