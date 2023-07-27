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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Memur-Sen'den açıklama

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Memur-Sen'den açıklama

Memur-Sen, kamu işvereninin, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate alarak, enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle toplu sözleşme masasına gelmesi gerektiğini belirtti.

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Memur-Sen Yönetim Kurulunca, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini, 2023 yıl sonu için yüzde 58, 2024 yıl sonu için yüzde 33'e güncellemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sendika olarak, "Merkez Bankasının yıllardır sabit tuttuğu yüzde 5 enflasyon hedefinin, piyasa verilerinden uzak olduğu, temmuzda gerçekleşen fiyat artışlarının enflasyonu tetikleyeceği ve sabit gelirlileri olumsuz etkileyeceği" yönünde daha önce değerlendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 2024 yılında oluşacak enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurarak, enflasyonun kamu görevlileri üzerindeki etkisini en aza indirmek için 2024 yılında 3'er aylık dönemler itibarıyla teklifte bulunmuş, enflasyon kaynaklı kayıp yaşanmaması için refah payının verilmesi gerektiğinin altını çizmiştik.

"Teklifin haklılığını doğrulamıştır"

Nitekim bugün Merkez Bankasının 'piyasa ve fiyat istikrarının 2025 yılında sağlanacağı' açıklaması, Memur-Sen'in 2024 için 3'er aylık, 2025 için 6'şar aylık dönemler itibarıyla toplam yüzde 110 artış içeren toplu sözleşme teklifinin haklılığını doğrulamış, makuliyetini ispatlamıştır. Kamu işvereni, Memur-Sen'in haklı ve doğru teklifini görmeli, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate almalı ve enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle toplu sözleşme masasına gelmelidir."

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