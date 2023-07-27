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Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor!

Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor!

Kırklareli'de aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri, otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığındı.

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Ara ara rüzgarın da etkili olduğu kentte, şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açıp suyun tahliyesini sağladı.

Kentte dün 41 derece ölçülen hava sıcaklığı, bugün 25 dereceye düştü.

Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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