2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası devam ediyor!

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, sekizinci gün maçları tamamlandı.

E Grubu'nda oynanan maçlarda Portekiz, Vietnam'ı 2-0 yenerken, ABD ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından ABD ve Hollanda, 4'er puanla ilk iki sırada bulunuyor.

B Grubu'nda ise Avustralya'yı 3-2 mağlup eden Nijerya, 4 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.