BIST 6.825
DOLAR 26,94
EURO 29,87
ALTIN 1.712,06
HABER /  SPOR

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası devam ediyor!

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası devam ediyor!

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Abone ol

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, sekizinci gün maçları tamamlandı.

E Grubu'nda oynanan maçlarda Portekiz, Vietnam'ı 2-0 yenerken, ABD ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından ABD ve Hollanda, 4'er puanla ilk iki sırada bulunuyor.

B Grubu'nda ise Avustralya'yı 3-2 mağlup eden Nijerya, 4 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin şirketleri, Kırgızistan'da baraj ve hidroelektrik santralleri inşa edecek!
Çin şirketleri, Kırgızistan'da baraj ve hidroelektrik santralleri inşa edecek!
Jordan Henderson, Gerrard'ın öğrencisi oldu
Jordan Henderson, Gerrard'ın öğrencisi oldu
Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor!
Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor!
Suudi ekibi Al Ittifak, Henderson'ı kadrosuna kattı
Suudi ekibi Al Ittifak, Henderson'ı kadrosuna kattı
Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...
Sıcaktan bunalan develere güldüren çözüm! Turistlerle birlikte onlar da...
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak
Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor!
Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor!
Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı!
Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı!
Orman yangınları atmosferdeki karbondioksit emisyonunu artırıyor!
Orman yangınları atmosferdeki karbondioksit emisyonunu artırıyor!
İstanbul'da inşaat halindeki binada yangın! Devasa alevlere itfaiye müdahale ediyor
İstanbul'da inşaat halindeki binada yangın! Devasa alevlere itfaiye müdahale ediyor
Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Zimbru ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Memur-Sen'den açıklama
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi Memur-Sen'den açıklama