ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?
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Siyasi partiler 2024 yerel seçimleriyle ilgili hazırlıklarını sürdürürken, ASAL araştırma, bomba bir anketle karşımıza çıktı. Ankara'daki seçmene yerel seçimlerdeki tercihi soruldu. "Bu pazar yerel seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hangi parti alır?" sorusu yanıt buldu... İşte dikkat çeken sonuçlar...
2024 yılında yapılacak yerel seçimler hızla yaklaşırken, büyükşehirlerin nabzı anket şirketleri tarafından tutulmaya devam ediyor.
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"Bu pazar yerel seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hangi parti alır?" sorusu ASAL Araştırma'nın yaptığı son ankette yanıt buldu.
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ASAL Araştırma 2 bin 74 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
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Ankete göre, AK Parti ve CHP, Ankara'da birbirine çok yakın konumda. Ankette en çok oranı bakın hangisi aldı...
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