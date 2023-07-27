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ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?

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ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?

Siyasi partiler 2024 yerel seçimleriyle ilgili hazırlıklarını sürdürürken, ASAL araştırma, bomba bir anketle karşımıza çıktı. Ankara'daki seçmene yerel seçimlerdeki tercihi soruldu. "Bu pazar yerel seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hangi parti alır?" sorusu yanıt buldu... İşte dikkat çeken sonuçlar...

ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?

2024 yılında yapılacak yerel seçimler hızla yaklaşırken, büyükşehirlerin nabzı anket şirketleri tarafından tutulmaya devam ediyor.  

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ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?

"Bu pazar yerel seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hangi parti alır?" sorusu ASAL Araştırma'nın yaptığı son ankette yanıt buldu.  

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ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?

ASAL Araştırma 2 bin 74 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 

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ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?

Ankete göre, AK Parti ve CHP, Ankara'da birbirine çok yakın konumda. Ankette en çok oranı bakın hangisi aldı... 

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