Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık söyledi! Toplum CHP'de lider değişimi istiyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişik tartışmalarında ilk kez bu kadar açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi. İmamoğlu, “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından CHP'de başlayan “değişim” tartışmaları üzerine “İktidar İçin Değişim” adıyla bir internet sitesi kurduklarını açıklamıştı. İmamoğlu bu sitenin 1 milyon kez ziyaret edildiğini, 100 bin de görüş paylaşıldığını açıkladı. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.” diyen Ekrem İmamoğlu, “Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.”

İmamoğlu, açtıkları internet sitesi aracılığıyla gelen öneriler ve yorumları şöyle özetledi:

İsim vermeden 'beni istiyorlar' dedi

- CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

- Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

- Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

- İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

- Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.