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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Temmuz ile biten haftada 211,4 milyar lira artarak 12 trilyon 779 milyar liraya yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 21 Temmuz ile biten haftada 211 milyar 434 milyon 248 bin lira artarak 12 trilyon 779 milyar 23 milyon 767 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,2 artışla 6 trilyon 964 milyar 578 milyon 954 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,6 artarak 5 trilyon 226 milyar 265 milyon 630 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 205 milyar 768 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 21 Temmuz itibarıyla 150 milyon dolarlık artış görüldü.

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