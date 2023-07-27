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Erzurum'da feci kaza! Otomobiller köprüden düştü 3 kişi yaralandı

Erzurum'da feci kaza! Otomobiller köprüden düştü 3 kişi yaralandı

Erzurum'da 10 metrelik köprüden düşen iki otomobilde biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 10 metrelik köprüden düşen iki otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Sanayi Köprüsü mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 25 ACU 589 ve 25 LT 121 plakalı iki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düşerken ters dönen araçlarda sıkışan sürücüler ile 1 çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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