TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız oldu

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dr. Osman Yıldız'ın atandığı bildirildi.

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TARSİM’den yapılan açıklamaya göre, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, 24 Temmuz tarihi itibarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız'ın atandığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Eylül 2022 tarihinden itibaren TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Burhan Demirok'a katkılarından ötürü teşekkür edilirken Yıldız'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Verilen bilgiye göre, Kayseri doğumlu olan Yıldız, ilk, orta ve lise öğrenimini de Kayseri'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi'nden Gıda Mühendisi ve Ziraat Mühendisi ünvanı alarak derece ile mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nden de lisans derecesi mevcut olan Yıldız, AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaparak "Yüksek Mühendis" ve Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda Doktora programını tamamlayarak "Dr. Bilim Uzmanlığı" ünvanını aldı.

Çalışma hayatına Türkiye İstatistik Kurumu'nda başlayan Yıldız, daha sonra Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken, Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanı olarak atandı. Yıldız, Strateji Geliştirme Başkanı (SGB) olarak görev yaptı.

Mayıs 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı olarak atanan Yıldız, 3 Haziran 2020 tarihli ve 31144 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/253 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Nisan 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında vekaleten, 9 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2021/37 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile asaleten Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2023'ten itibaren Tarım Reformu Genel Müdür Vekili olarak görev yapıyordu.

2010-2019 yılları arasında, TÜKAS, TBS, TARBİL, Tarım Sayımı, istatistik analizleri, proje yönetimi, tahmin ve karar verme yöntemleri, projeksiyon ve sektör analizleri konularında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışmalar yürüterek, danışmanlık yaptı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğiticisi olan Yıldız'ın ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunuyor. İngilizce bilen Yıldız, evli ve bir çocuk babası.