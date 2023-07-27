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Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

ECB, 25 baz puan artışla refinansman faizini yüzde 4,25'e, mevduat faizinin yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,50'ye çıkardı.

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal politika karar metninde, refinansman faizinin 25 baz puan artışla yüzde 4,25'e, mevduat faizinin yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,50'ye yükseltildiği kaydedildi.

ECB'nin mevduat faizi bu artışla Ekim 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşürmek amacıyla bugünkü toplantıda üç temel politika faizinde de 25 baz puanlık artışa gidildiği belirtilen metinde, "Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak çok uzun süre daha çok yüksek kalması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Metinde, enflasyonun yılın geri kalanında gerilemeye devam etmesine rağmen hedeflenen seviyenin üzerinde seyredeceği aktarıldı.

Gelecekteki kararların enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmek için gereken sıkılaşma politikasını yansıtacak şekilde alınacağı belirtilen metinde, sıkılaşma seviyesi ve süresinin enflasyon, ekonomik görünüm ve finansal veriler odaklı bir yaklaşımla belirleneceği kaydedildi.

Metinde, bankanın, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe ulaşmasını sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için yetkisi dahilindeki tüm enstrümanlarını ayarlamaya hazır olduğu ifade edildi.

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