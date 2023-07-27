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Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!

Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!

Bursa'da bir eve giren ve ekipler tarafından yakalanan makak cinsi maymun, koruma altına alındı.

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Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde sahibinden kaçtıktan sonra bir sokakta görülen maymun, dün akşam Basri Güleç'in evine girdi.

Mutfak dolabının üzerinde bitkin duran maymuna, Güleç ve 10 yaşındaki kızı Sümeyye Güleç, muz ve karpuz verdi.

Güleç ailesi maymunun geceyi evde geçirmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

"Davetsiz misafir", Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer koordinesindeki ekip tarafından iğneyle yakalandı.

Kafese konulan ve muayenesi yapılan maymun, koruma altına alınması amacıyla Karacabey ilçesindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Ekiplerin maymunu götürmesine üzülen Sümeyye Güleç, "Niye götürdüler? Ben onu çok sevmiştim." diyerek gözyaşı döktü.

Basri Güleç, gazetecilere, dün öğlen işe gitmek için evinden çıkarken 3 kişinin sokakta kaybolan maymunu aradıklarını gördüğünü söyledi.

Akşam evde bu hayvanla karşılaştıklarını belirten Güleç, "Önüne yiyecek koyduk. Sabah uyandığımızda ihbarda bulunduk, ekipler geldi. Sağlık durumu iyiydi, evde ne varsa ona verdik. Muz, karpuz, su gibi onun yiyeceği şeyleri verdik." dedi.

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