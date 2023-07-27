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British Gas'in karı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 arttı!

British Gas'in karı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 arttı!

Birleşik Krallık'ın en büyük enerji tedarik şirketi British Gas'in bu yılın ilk yarısındaki karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 900 artarak 969 milyon sterlin oldu.

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British Gas'i bünyesinde bulunduran Centrica'nın açıkladığı ilk yarı finansal sonuçlarına göre, yılın ilk yarısında elde edilen kar büyük bir artış gösterdi.

Geçen yılın ilk yarısında 98 milyon sterlin olan şirket karı, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 artışla 969 milyon sterline ulaştı.

Ülkede 10 milyon müşteriye enerji tedarik eden şirketin karındaki büyük artış, enerji krizine karşı uygulanan tavan fiyatlar döneminde yaşandı.

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