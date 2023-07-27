Ali Yerlikaya açıkladı: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'unun tutuklandığını 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce göçmen kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da icra edilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 organizatörden 30’u tutuklandı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız.”