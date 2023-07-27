BIST 6.810
DOLAR 26,94
EURO 29,66
ALTIN 1.694,68
HABER /  GÜNCEL

Ali Yerlikaya açıkladı: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Ali Yerlikaya açıkladı: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'unun tutuklandığını 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce göçmen kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da icra edilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 organizatörden 30’u tutuklandı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız.”

ÖNCEKİ HABERLER
Avusturya'dan Avrupa Birliği'ne seslendi! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz
Avusturya'dan Avrupa Birliği'ne seslendi! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz
İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi mi ne kadar oldu? Güncel okul servis ücretleri 2023
İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi mi ne kadar oldu? Güncel okul servis ücretleri 2023
İngiltere, Nijer'deki darbeyi kınadı!
İngiltere, Nijer'deki darbeyi kınadı!
Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!
Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!
Yolcudan fazla ücret isteyen taksicinin aracı trafikten menedildi!
Yolcudan fazla ücret isteyen taksicinin aracı trafikten menedildi!
Putin önümüzdeki 4 ay içinde 6 Afrika ülkesine ücretsiz verecek
Putin önümüzdeki 4 ay içinde 6 Afrika ülkesine ücretsiz verecek
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı
Erzurum'da feci kaza! Otomobiller köprüden düştü 3 kişi yaralandı
Erzurum'da feci kaza! Otomobiller köprüden düştü 3 kişi yaralandı
Rusya’da helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti!
Rusya’da helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti!
TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız oldu
TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız oldu
Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık söyledi! Toplum CHP'de lider değişimi istiyor
Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık söyledi! Toplum CHP'de lider değişimi istiyor