İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi mi ne kadar oldu? Güncel okul servis ücretleri 2023

UKOME toplantısında servis ücretlerine zam konusu da gündeme geldi. Milyonlarca velinin servis ücretlerine zam yapıldı mı, yeni servis ücretleri ne kadar oldu araştırmaları sürüyor.UKOME'nin zam kararı merakla bekleniyor. İstanbul'da en düşük mesafeli servis ücreti aylık 792 lira olarak ödeniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle yapıldı.

Yüzde 57 zam talebi

Toplantıda okul servisi ücretlerine de yüzde 57,07 zam yapılması, bu kapsamda 1 kilometreye kadar mesafe ücretinin 792'den 1244 liraya yükseltilmesi istendi. Minibüste en kısa 2 kilometreye kadarki mesafenin indi bindide 7'den 10,99 liraya yükseltilmesi istendi.

Yapılan oylamada İBB'nin yüzde 57,07 zam teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

Güncel İstanbul servis ücretleri 2023

0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00

1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00

3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00

5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00

7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00

9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00

11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00

13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00

15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00

17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00

19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00

21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00

23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00

25 km'yi aşan km için 16,61 TL