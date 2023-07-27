BIST 6.807
DOLAR 26,94
EURO 29,64
ALTIN 1.693,98
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi mi ne kadar oldu? Güncel okul servis ücretleri 2023

İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi mi ne kadar oldu? Güncel okul servis ücretleri 2023

UKOME toplantısında servis ücretlerine zam konusu da gündeme geldi. Milyonlarca velinin servis ücretlerine zam yapıldı mı, yeni servis ücretleri ne kadar oldu araştırmaları sürüyor.UKOME'nin zam kararı merakla bekleniyor. İstanbul'da en düşük mesafeli servis ücreti aylık 792 lira olarak ödeniyor.

Abone ol

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle yapıldı.

Yüzde 57 zam talebi

Toplantıda okul servisi ücretlerine de yüzde 57,07 zam yapılması, bu kapsamda 1 kilometreye kadar mesafe ücretinin 792'den 1244 liraya yükseltilmesi istendi. Minibüste en kısa 2 kilometreye kadarki mesafenin indi bindide 7'den 10,99 liraya yükseltilmesi istendi.

Yapılan oylamada İBB'nin yüzde 57,07 zam teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

Güncel İstanbul servis ücretleri 2023

0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00

1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00

3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00

5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00

7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00

9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00

11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00

13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00

15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00

17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00

19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00

21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00

23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00

25 km'yi aşan km için 16,61 TL

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır?
Foto Galeri ASAL Araştırma'nın Ankara anketinde bomba sonuçlar! Bu pazar yerel seçim olsa belediyeyi kim alır? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!
Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!
Yolcudan fazla ücret isteyen taksicinin aracı trafikten menedildi!
Yolcudan fazla ücret isteyen taksicinin aracı trafikten menedildi!
Putin önümüzdeki 4 ay içinde 6 Afrika ülkesine ücretsiz verecek
Putin önümüzdeki 4 ay içinde 6 Afrika ülkesine ücretsiz verecek
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı
Erzurum'da feci kaza! Otomobiller köprüden düştü 3 kişi yaralandı
Erzurum'da feci kaza! Otomobiller köprüden düştü 3 kişi yaralandı
Rusya’da helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti!
Rusya’da helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti!
TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız oldu
TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız oldu
Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık söyledi! Toplum CHP'de lider değişimi istiyor
Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık söyledi! Toplum CHP'de lider değişimi istiyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
İstanbul'daki ulaşım zammında flaş gelişme! Yüzde 57'lik zam teklifi kabul edildi mi?
İstanbul'daki ulaşım zammında flaş gelişme! Yüzde 57'lik zam teklifi kabul edildi mi?
İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı!
İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı!