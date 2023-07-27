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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi!

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi!

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 221 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 235 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 228 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 750 kişi azalışla 233 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 15 Temmuz ile biten haftada 59 bin kişi azalarak 1 milyon 690 bine inerken, ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki toplantısında sıkılaştırma döngüsünü sürdürmesine neden olabileceğini ifade etti.

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