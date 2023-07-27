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II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş

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II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yer altı yatakları kullanılmayan Şırnak, petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamid tarafından başlatılan petrol haritası gerçek çıktı.

II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş

Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çekildi.

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II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

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II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş

1889 ile 1901 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamid tarafından başlatılan petrol aramasında Şırnak bölgesinin de içinde olduğu 65 petrol noktası haritası oluşturuldu.

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II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı! Şırnak'tan başka nerelerde petrol var? 65 nokta işaretlenmiş

Bugün TPAO’nun arama yaptığı bölgeler de haritada gösteriliyor.

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