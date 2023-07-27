Bodrum’da ünlü sanatçı Hakan Altun izdihama neden oldu!

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren ünlü sanatçı Hakan Altun, izdihama neden oldu. Altun, “Arabesk şarkı dinleyelim ama arabesk yaşamayalım” dedi.

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Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Hakan Altun izdihama neden oldu. Saatler öncesinden dolan antik tiyatroda oturacak yer kalmadı. Ünlü şarkıcı, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Birçok şarkıyı ezbere bilen sanatçının hayranları antik tiyatroyu inletti. Şek organizasyon tarafından düzenlenen konserde saatler önceden biletler tükendi. Hakan Altun sevenlerine zaman zaman duygu dolu anlar yaşatırken, zaman zaman da kahkahalara boğdu. Yaklaşık 2 saat süren konsere geç çıkan Altun, süreyi uzatarak konseri 3 saate çıkardı.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Altun, Bodrum’u çok sevdiğini ifade ederek, “Ben yarı Bodrumlu sayılırım, annem ve kız kardeşim de burada yaşıyor. Bugün heyecanım çok büyük. Annem yıllar sonra kız kardeşimle birlikte beni izlemeye geldi. Bugün izlemeye geldiler. Dostlarım da geldi o yüzden heyecanım çok büyük” ifadelerini kullandı.

Altun, müziğin insanları beslediğini söyleyerek, "Tevazuyu kimseye bırakmayız Allah’ın izniyle biz. Çok güzel tabii ki bu ilgi. 3 gün önce Harbiye'deydik. Çok şahane bir konserdi. İnsanlar çok menfaatsiz şekilde, ülkenin bu zor şartlarında bir bilet alıp konsere geliyorlar, sanatçı dostlarımızın konserlerine gidiyorlar. Konserler insanları besler, sanat, müzik insanları besler. Sıkıntılı dönemlerimizde inşallah bu akşam da insanlar streslerini atarlar. Benden ufak bir tavsiye olsun herkes kendiyle yarışsın bu hayatta” şeklinde konuştu.

Emrah’ın sahnelere döndüğüne çok sevindiğini de belirten Altun, “Emrah’ın sahnesine gitmek isterim, Emrah’ın şarkılarına hastayız biz. Emrah çok ara verdi, Emrah’ı sahnelerde görmek çok güzel olur. Emrah, Türk arabesk şarkılarına damga vurmuş bir isimdir. Arabesk şarkılar söylemek bir başkadır, arabesk yaşamak çok başkadır. Arabesk bir hayat vardır; bu hayat bedbaht bir hayattır, hiçbir şeyden mutlu olmayan, mutsuzluktan mutlu olan insanlardır. Şu fani dünyada gülelim, birbirimizi kırmayalım, eğlenelim. Beraber hüzünlenelim ama karalar bağlamamalıyız” dedi.