Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu!

Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.Abone ol
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkilileri katıldı.
Pehlivan, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Umarım kulüplerimiz sakatlıksız bir sezon geçirir." dedi.
Genel koordinatör Pehlivan'ın konuşmasının ardından kura çekimine geçildi.
Süper Lig ilk hafta maçları
Kadınlar Süper Ligi'nde 1. hafta maçları 26 Ağustos, Erkekler Süper Ligi'nde ise 27 Ağustos'ta oynanacak.
İlk haftanın programı şöyle:
Kadınlar:
Armada Praxis Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor
Anadolu Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor
Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa
Konyaaltı Belediyespor-Bay
Erkekler:
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor
Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor
Rize Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Mihalıççık-Beykoz Belediyespor