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Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu!

Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu!

Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkilileri katıldı.

Pehlivan, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Umarım kulüplerimiz sakatlıksız bir sezon geçirir." dedi.

Genel koordinatör Pehlivan'ın konuşmasının ardından kura çekimine geçildi.

Süper Lig ilk hafta maçları

Kadınlar Süper Ligi'nde 1. hafta maçları 26 Ağustos, Erkekler Süper Ligi'nde ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

İlk haftanın programı şöyle:

Kadınlar:

Armada Praxis Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor

Anadolu Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor

Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa

Konyaaltı Belediyespor-Bay

Erkekler:

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor

Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor

Rize Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Mihalıççık-Beykoz Belediyespor

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