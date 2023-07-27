BIST 6.807
DOLAR 26,94
EURO 29,64
ALTIN 1.693,98
HABER /  DÜNYA

Bağdat ve Erbil arasında "yeni petrol geliri anlaşması" imzalandı!

Bağdat ve Erbil arasında "yeni petrol geliri anlaşması" imzalandı!

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol ihracatı konusunda yeni bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

Abone ol

Irak resmi haber ajansı INA, Erbil ile Bağdat arasında varılan yeni anlaşmanın detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Yeni anlaşmaya göre IKBY yönetiminin anayasanın 12'nci maddesinde yer aldığı gibi ihraç ettiği petrol gelirlerini Irak Petrol Bakanlığı'na teslim edeceği ve petrol dışındaki tüm gelirlerini de Irak Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası'ndaki hesabına yatıracağı kaydedildi.

IKBY'nin sınır kapısı gelirlerinin yüzde 50'sini de Irak Maliye Bakanlığı'na teslim edeceğine dikkat çekilen haberde, anlaşma gereği ayrıca IKBY'deki petrol dışı gelirlerin takibi için iki taraf arasında ortak komisyon kurulacağı ve bu komisyonun çalışmalarını 1 ay içerisinde tamamlayacağı vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, anayasada belirtilen maddeleri yerine getirdiği sürece Irak Maliye Bakanlığı tarafından mali olarak destekleneceği belirtildi.

Irak 2023 bütçesinin 12’nci maddesinde IKBY'nin bütçedeki payı yüzde 12.67 olarak belirlenmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de IKBY gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum’da ünlü sanatçı Hakan Altun izdihama neden oldu!
Bodrum’da ünlü sanatçı Hakan Altun izdihama neden oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, Akbelen'e gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, Akbelen'e gidiyor
İsrail güçleri, Filistinli çiftçilerin su kaynaklarını beton dökerek kuruttu!
İsrail güçleri, Filistinli çiftçilerin su kaynaklarını beton dökerek kuruttu!
British Gas'in karı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 arttı!
British Gas'in karı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 arttı!
Yunanistan’daki orman yangınları rekor seviyede karbon emisyonuna yol açtı!
Yunanistan’daki orman yangınları rekor seviyede karbon emisyonuna yol açtı!
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi!
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi!
Ali Yerlikaya açıkladı: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Ali Yerlikaya açıkladı: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Avusturya'dan Avrupa Birliği'ne seslendi! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz
Avusturya'dan Avrupa Birliği'ne seslendi! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz
İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi mi ne kadar oldu? Güncel okul servis ücretleri 2023
İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi mi ne kadar oldu? Güncel okul servis ücretleri 2023
İngiltere, Nijer'deki darbeyi kınadı!
İngiltere, Nijer'deki darbeyi kınadı!
Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!
Bursa'da bir evin mutfağına giren maymun yakalandı!