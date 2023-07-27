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Altın piyasasında son durum! 27 Temmuz en düşük ve en yüksek...

Altın piyasasında son durum! 27 Temmuz en düşük ve en yüksek...

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 703 bin 500 liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 742 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 703 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 654 milyon 932 bin 786,06 lira, işlem miktarı ise 3.914,33 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.

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