BIST 6.843
DOLAR 26,94
EURO 29,63
ALTIN 1.684,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova'da elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı!

Yalova'da elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı!

YALOVA’da elektrik tellerine güvercinin çarpması sonucu anız yangını meydana geldi.

Abone ol

Kent merkezinde bir tarladan geçen elektrik direğinin tellerine çarpan güvercin yangına sebep oldu. Tarla kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan kül oldu.

Öte yandan, yangın sonrası araştırma yapan itfaiye ekipleri, bölgeden geçen elektrik tellerine kuşun çarpması sonucu kıvılcımların çıktığını ve bunun da anız yangınına neden olduğunu belirledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ’ın 2 ilçesi diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Tekirdağ’ın 2 ilçesi diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Adana'da otomobil yol temizleme aracına çarptı! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı!
Adana'da otomobil yol temizleme aracına çarptı! Anne öldü, 3 çocuğu yaralandı!
Cep telefonu almak için 8 aylık bebeklerini sattılar!
Cep telefonu almak için 8 aylık bebeklerini sattılar!
Milli Muharip Uçak, Azerbaycan ile geliştirilecek
Milli Muharip Uçak, Azerbaycan ile geliştirilecek
Manchester City tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı, David Silva futbolu bıraktı
Manchester City tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı, David Silva futbolu bıraktı
Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu!
Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu!
Bağdat ve Erbil arasında "yeni petrol geliri anlaşması" imzalandı!
Bağdat ve Erbil arasında "yeni petrol geliri anlaşması" imzalandı!
Bodrum’da ünlü sanatçı Hakan Altun izdihama neden oldu!
Bodrum’da ünlü sanatçı Hakan Altun izdihama neden oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, Akbelen'e gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, Akbelen'e gidiyor
İsrail güçleri, Filistinli çiftçilerin su kaynaklarını beton dökerek kuruttu!
İsrail güçleri, Filistinli çiftçilerin su kaynaklarını beton dökerek kuruttu!
British Gas'in karı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 arttı!
British Gas'in karı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 900 arttı!
Yunanistan’daki orman yangınları rekor seviyede karbon emisyonuna yol açtı!
Yunanistan’daki orman yangınları rekor seviyede karbon emisyonuna yol açtı!