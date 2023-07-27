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MEB'den öğretmenlere 'mazerete bağlı yer değiştirme' duyurusu

MEB'den öğretmenlere 'mazerete bağlı yer değiştirme' duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

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MEB'in internet sitesinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı.

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.

 

MEB
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