Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.Abone ol
Bursa’dan Çanakkale’ye geziye giden tur otobüsü, dönüş yolunda kaza yaptı.
Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otobüs şoförü Adem Koçak direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Kazada otobüs şoförü Koçak hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından şoför Adem Koçak'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.