BIST 6.856
DOLAR 26,94
EURO 29,63
ALTIN 1.684,34
HABER /  GÜNCEL

Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Abone ol

Bursa’dan Çanakkale’ye geziye giden tur otobüsü, dönüş yolunda kaza yaptı.

Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otobüs şoförü Adem Koçak direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada otobüs şoförü Koçak hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından şoför Adem Koçak'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası
İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası
Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar: Çatılar yerinden söküldü
Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar: Çatılar yerinden söküldü
Milli Muharip Uçak KAAN Azerbaycan ile geliştirilecek
Milli Muharip Uçak KAAN Azerbaycan ile geliştirilecek
Suudi Arabistan'dan Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım
Suudi Arabistan'dan Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım
MEB'den öğretmenlere 'mazerete bağlı yer değiştirme' duyurusu
MEB'den öğretmenlere 'mazerete bağlı yer değiştirme' duyurusu
Sanatçı Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 26-27 Temmuz alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 26-27 Temmuz alış-satış rakamları
Ankara’da baraj göletine düşen bir kişi hayatını kaybetti!
Ankara’da baraj göletine düşen bir kişi hayatını kaybetti!
Altın piyasasında son durum! 27 Temmuz en düşük ve en yüksek...
Altın piyasasında son durum! 27 Temmuz en düşük ve en yüksek...
Yalova'da elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı!
Yalova'da elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı!
Tekirdağ’ın 2 ilçesi diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Tekirdağ’ın 2 ilçesi diken üzerinde: Sular her an kesilebilir