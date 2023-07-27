Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti.

Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiği ve bu süre zarfında bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

Erdoğan'dan taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

Erdoğan, Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.