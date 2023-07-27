BIST 6.856
DOLAR 26,94
EURO 29,61
ALTIN 1.686,24
HABER /  GÜNCEL

Konya'da feci olay: 33 büyükbaş hayvan telef oldu!

Konya'da feci olay: 33 büyükbaş hayvan telef oldu!

Konya'nın Kulu ilçesinde besi çiftliğinde yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken 33 büyükbaş hayvan telef oldu.

Abone ol

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu Mahallesi'nde Ercan E'ye ait besi çiftliğinde, samanların depolandığı bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

33 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra ahırdaki zincire bağlı hayvanların çoğunu kurtardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 9 araçla müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangında, 177 büyükbaş hayvandan 33'ünün telef olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da orman yangını: Askeri üssün cephaneliği patladı
Yunanistan'da orman yangını: Askeri üssün cephaneliği patladı
Bilim insanlarından analiz: Temmuz en sıcak ay olabilir
Bilim insanlarından analiz: Temmuz en sıcak ay olabilir
Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)
Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)
Cluj-Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)
Cluj-Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası
İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası
Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar: Çatılar yerinden söküldü
Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar: Çatılar yerinden söküldü
Milli Muharip Uçak KAAN Azerbaycan ile geliştirilecek
Milli Muharip Uçak KAAN Azerbaycan ile geliştirilecek
Suudi Arabistan'dan Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım
Suudi Arabistan'dan Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım