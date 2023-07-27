Konya'da feci olay: 33 büyükbaş hayvan telef oldu!

Konya'nın Kulu ilçesinde besi çiftliğinde yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken 33 büyükbaş hayvan telef oldu.Abone ol
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu Mahallesi'nde Ercan E'ye ait besi çiftliğinde, samanların depolandığı bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
33 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra ahırdaki zincire bağlı hayvanların çoğunu kurtardı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 9 araçla müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangında, 177 büyükbaş hayvandan 33'ünün telef olduğu belirlendi.