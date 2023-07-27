BIST 6.856
DOLAR 26,94
EURO 29,56
ALTIN 1.686,26
HABER /  MEDYA

Gürkan Hacır: Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir

Gürkan Hacır: Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi

Abone ol

CHP liderine karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi.

"İBB çevrelerinden bu bilgiyi aldık" diyen Hacır, "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." diye konuştu.

"Kapsamlı bir açıklama yapacak"

Hacır konuya ilişkin şunları dile getirdi:

"Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tweeti bir giriş, aslı yarın geliyor. Kesin söylemiyorum ama bir ihtimal Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını duyurabilir, kapsamlı bir açıklama yapacak ve kendi kaleme aldığı bir makaleyi sosyal medya hesabından paylaşacak. Yarın ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor. İBB çevrelerinden aldığımız haber bu."

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi
Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi
Konya'da feci olay: 33 büyükbaş hayvan telef oldu!
Konya'da feci olay: 33 büyükbaş hayvan telef oldu!
Yunanistan'da orman yangını: Askeri üssün cephaneliği patladı
Yunanistan'da orman yangını: Askeri üssün cephaneliği patladı
Bilim insanlarından analiz: Temmuz en sıcak ay olabilir
Bilim insanlarından analiz: Temmuz en sıcak ay olabilir
Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)
Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Adana Demirspor CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Bilecik'te turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası
İstanbul'da aşırı sıcaklara "sağanak" molası
Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar: Çatılar yerinden söküldü
Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar: Çatılar yerinden söküldü