Gürkan Hacır: Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi

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CHP liderine karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi.

"İBB çevrelerinden bu bilgiyi aldık" diyen Hacır, "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." diye konuştu.

"Kapsamlı bir açıklama yapacak"

Hacır konuya ilişkin şunları dile getirdi:

"Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü tweeti bir giriş, aslı yarın geliyor. Kesin söylemiyorum ama bir ihtimal Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını duyurabilir, kapsamlı bir açıklama yapacak ve kendi kaleme aldığı bir makaleyi sosyal medya hesabından paylaşacak. Yarın ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor. İBB çevrelerinden aldığımız haber bu."