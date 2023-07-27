BIST 6.856
DOLAR 26,94
EURO 29,56
ALTIN 1.686,26
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi

Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wandar Nara, beklenen haberi verdi.

Abone ol

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara, Galatasaray camiasına beklenen güzel haberi verdi.

Wanda'dan İstanbul yanıtı

Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Bir sonraki durak?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.

Mauro Icardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaşıldı

Yapılacak sözleşmenin 2026 yılına kadar süresi olduğunu belirtilirken, Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile 10 milyon Euro bonserviste anlaştığı ve bu ücretin taksitler halinde ödeyeceği aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcuya da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro maaş verileceğinin altı çizildi.

Icardi'nin transferinde sponsor desteği de olacak.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, çıktığı 26 karşılaşmada 23 gol ve 8 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Joe Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
Gürkan Hacır: Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir
Gürkan Hacır: Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir
Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi
Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi
Konya'da feci olay: 33 büyükbaş hayvan telef oldu!
Konya'da feci olay: 33 büyükbaş hayvan telef oldu!
Yunanistan'da orman yangını: Askeri üssün cephaneliği patladı
Yunanistan'da orman yangını: Askeri üssün cephaneliği patladı
Bilim insanlarından analiz: Temmuz en sıcak ay olabilir
Bilim insanlarından analiz: Temmuz en sıcak ay olabilir
Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)
Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi 2. ön eleme turu (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Adana Demirspor CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
Şoförün kalp krizi geçirmesiyle tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı