Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wandar Nara, beklenen haberi verdi.

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Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara, Galatasaray camiasına beklenen güzel haberi verdi.

Wanda'dan İstanbul yanıtı

Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Bir sonraki durak?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.

Mauro Icardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaşıldı

Yapılacak sözleşmenin 2026 yılına kadar süresi olduğunu belirtilirken, Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile 10 milyon Euro bonserviste anlaştığı ve bu ücretin taksitler halinde ödeyeceği aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcuya da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro maaş verileceğinin altı çizildi.

Icardi'nin transferinde sponsor desteği de olacak.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, çıktığı 26 karşılaşmada 23 gol ve 8 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.