BIST 6.856
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.691,17
HABER /  EKONOMİ

Motorine zam geldi 28 Temmuz zamlı motorin fiyatları

Motorine zam geldi 28 Temmuz zamlı motorin fiyatları

Motorine bu gece itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Son akaryakıt zammının ardından motorin litre fiyatı İstanbul'da 35.80 TL oldu.

Abone ol

Son ÖTV artışlarının ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bu gece itibarıyla motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Son zamla motorinin liste fiyatı 35 lirayı aştı.

Zamlı motorin litre fiyatı

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 35.28 TL, Ankara'da 35.80 TL İzmir'de ise 36.01 TL'ye yükseldi.  

Benzin fiyatlarına 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam gelmişti. LPG fiyatlarına ise 26 Temmuz Çarşamba itibarıyla 24 kuruş zam yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın
Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti
Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'li zirvede fotoğrafı çıktı
Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'li zirvede fotoğrafı çıktı
Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şenol Güneş'ten transfer müjdesi! Rekabetin parçası olacak
Şenol Güneş'ten transfer müjdesi! Rekabetin parçası olacak
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu
Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi
Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi
Joe Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Joe Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
Gürkan Hacır: Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir
Gürkan Hacır: Ekrem İmamoğlu yarın genel başkan adaylığını açıklayabilir