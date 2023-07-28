Motorine zam geldi 28 Temmuz zamlı motorin fiyatları

Motorine bu gece itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Son akaryakıt zammının ardından motorin litre fiyatı İstanbul'da 35.80 TL oldu.

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Son ÖTV artışlarının ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bu gece itibarıyla motorin fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Son zamla motorinin liste fiyatı 35 lirayı aştı.

Zamlı motorin litre fiyatı

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 35.28 TL, Ankara'da 35.80 TL İzmir'de ise 36.01 TL'ye yükseldi.

Benzin fiyatlarına 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam gelmişti. LPG fiyatlarına ise 26 Temmuz Çarşamba itibarıyla 24 kuruş zam yapıldı.