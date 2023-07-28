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Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla TCMB Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. 3 ismin yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

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Hafize Gaye Erkan'ın geçtiğimiz aylarda başkan olarak atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) dikkat çeken görevden almalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı değişti.

Merkez bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı

Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise yeni başkan yardımcıları olarak atandı.

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