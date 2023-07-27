Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'li zirvede fotoğrafı çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Rus paralı asker şirketi Wagner'in isyanı dünyada büyük ses getirmişti. Evgeny Prigojin'in liderliğindeki kalkışma Moskova'da hareketli dakikalar yaşatırken isyan daha sonra sona ermişti. Rusya-Afrika Zirvesi’nde ortaya çıkan Prigojin'nden ilk kare geldi.

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Rusya’da kısa süreli isyan başlatan Rus paralı asker şirketi Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış konuşması yaptığı Rusya-Afrika Zirvesi’nde görüntülendi.

Tokalaşırken fotoğraf

Rusya’da silahlı ayaklanma başlattıktan sonra geri çekilen ve askeri faaliyetlerine Belarus’ta devam edeceği duyurulan Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, Rusya’nın St. Petersburg’da düzenlediği Rusya-Afrika Zirvesi’nde görüntülendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış konuşması yaptığı zirvede, Orta Afrika Cumhuriyeti Rusya Kültür Evi Başkanı Dmitri Siti, Prigojin ile zirvenin yapıldığı Trezine Hotel’de tokalaşırken fotoğrafını paylaştı. Otelin Prigojin’in ailesine ait olduğu biliniyor.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında cephede aktif rol alan Wagner’in lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan, başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı sonlandırıp geri çekilmişti.

Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.