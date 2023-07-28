Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.