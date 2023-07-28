BIST 6.856
DOLAR 26,95
EURO 29,60
ALTIN 1.691,24
HABER /  DÜNYA

Sosyal medyada video çekmek için cep telefonu almak isteyen aile 8 aylık bebeğini sattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada video çekmek için cep telefonu almak isteyen aile 8 aylık bebeğini sattı

Hindistan'da sosyal medyada video çekmek için cep telefonu almak isteyen aile, 8 aylık bebeklerini sattı! Diğer yandan aynı aile 7 yaşındaki kız çocuklarını da satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Abone ol

Inquirer News'in haberine göre, eyalete bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Motorine zam geldi 28 Temmuz zamlı motorin fiyatları
Motorine zam geldi 28 Temmuz zamlı motorin fiyatları
Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın
Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde korkutan yangın
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti
Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'li zirvede fotoğrafı çıktı
Wagner liderinin nerede olduğu merak ediliyordu! Putin'li zirvede fotoğrafı çıktı
Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şenol Güneş'ten transfer müjdesi! Rekabetin parçası olacak
Şenol Güneş'ten transfer müjdesi! Rekabetin parçası olacak
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu
Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi
Icardi müjdesini eşi Wanda Nara verdi
Joe Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Joe Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu