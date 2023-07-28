Ekrem İmamoğlu kulisi Barış Yarkadaş paylaştı: Böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum

Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Maslak ve Sarıyer'de ofis tuttuğu ve akademisyenlerle çalışma yaptığı kulisini paylaştı. Yeni parti iddialarıyla ilgili olarak Yarkadaş, "İmamoğlu'nun böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum. Olabileceği şey Ali Müfit Gürtuna'dır, Memleket Partisi’dir, hiç kimse kendini CHP’den daha büyük zannetmesin.." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden sonra başlattığı değişim hareketini hızlandırdı.

Kurduğu internet sitesine gelen önerileri sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, son olarak yayınladığı tweetinde "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" sözleri gündem oldu.

İmamoğlu'nun hamleleriyle ilgili son kulisi gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında aktardı.

"Hiç kimse kendini CHP’den daha büyük zannetmesin"

Yarkadaş, kulis bilgilerini şu şekilde aktardı:

"İmamoğlu'nun bugün attığı tweet sebepsiz bir tweet değil. İmamoğlu önümüzdeki günlerde nasıl bir yol alacağına karar verecek. Şuan çok dar bir kurmay çevresiyle değerlendirmeler yapıyor. Nasıl bir yol haritası çizeceğine dair fikirler alıyor. Yanında akademisyenler, reklamcılar, halkla ilişkiler uzmanları var. CHP'nin önemli isimleri yok. 'Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. 'Acaba yeni bir parti kurarsak CHP içinden kaç milletvekili bizimle hareket eder' konusunun içine de girdiler.

Eğer İmamoğlu gerçekten ‘Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim’ derse bu hem İmamoğlu açısından felaket olur hem de kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmış olur. İmamoğlu'nun böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum. Olabileceği şey Ali Müfit Gürtuna'dır, Memleket Partisi’dir, hiç kimse kendini CHP’den daha büyük zannetmesin. Hiç kimse CHP'nin oyları oturduğu koltuktan kendine başka bir koltuk yaratmaya kalkışmasın.

İstanbul'da iki ayrı ofis tutuldu

Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak'ta ve Sarıyer’de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şuan kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor. CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar.