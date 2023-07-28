BIST 6.856
DOLAR 26,95
EURO 29,60
ALTIN 1.691,24
HABER /  GÜNCEL

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti! Bakan Yılmaz Tunç'tan taziye mesajı

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti! Bakan Yılmaz Tunç'tan taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı zamanda Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi olan Artuç'un vefatıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

TFF, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Artuç'un vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında, "Başımız sağolsun. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." sözlerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan izlenimleri
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan izlenimleri
Günlerdir yanıyor! Kemer'deki orman yangınında son durum
Günlerdir yanıyor! Kemer'deki orman yangınında son durum
Okuduğu kitaptan etkilenen adam yürüyerek Türkiye turuna çıktı: 21 gün sürdü
Okuduğu kitaptan etkilenen adam yürüyerek Türkiye turuna çıktı: 21 gün sürdü
Singapur'da 20 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi
Singapur'da 20 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’na sürpriz Murat Kelkitlioğlu paylaştı: Aldığım bilgiye göre
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’na sürpriz Murat Kelkitlioğlu paylaştı: Aldığım bilgiye göre
Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti
Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti
Kavgayı ayırırken canından oldu! Defalarca bıçaklandı
Kavgayı ayırırken canından oldu! Defalarca bıçaklandı
16 yaşında direksiyon başına geçti, makas attı! Feci kaza kaçınılmaz oldu
16 yaşında direksiyon başına geçti, makas attı! Feci kaza kaçınılmaz oldu
İstanbul'da su tüketiminde rekor! İSKİ'den çağrı
İstanbul'da su tüketiminde rekor! İSKİ'den çağrı
Tedbirsizlik can aldı! Düzce'de yaşlı adam camiye giderken...
Tedbirsizlik can aldı! Düzce'de yaşlı adam camiye giderken...
Ekrem İmamoğlu kulisi Barış Yarkadaş paylaştı: Böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum
Ekrem İmamoğlu kulisi Barış Yarkadaş paylaştı: Böyle bir hata yapmaması için kendisini uyarıyorum
Sosyal medyada video çekmek için cep telefonu almak isteyen aile 8 aylık bebeğini sattı
Sosyal medyada video çekmek için cep telefonu almak isteyen aile 8 aylık bebeğini sattı