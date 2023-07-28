TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti! Bakan Yılmaz Tunç'tan taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı zamanda Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi olan Artuç'un vefatıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç taziye mesajı yayımladı.

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TFF, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Artuç'un vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında, "Başımız sağolsun. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." sözlerine yer verdi.