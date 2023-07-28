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Günlerdir yanıyor! Kemer'deki orman yangınında son durum

Günlerdir yanıyor! Kemer'deki orman yangınında son durum

 ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

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