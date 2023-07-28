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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’na sürpriz Murat Kelkitlioğlu paylaştı: Aldığım bilgiye göre

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’na sürpriz Murat Kelkitlioğlu paylaştı: Aldığım bilgiye göre

Yazar Murat Kelkitlioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermeyeceğini yazdı.

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Seçim yenilgisinin ardından karışan CHP'de sular durulmuyor. "Değişim" ve "istifa" çağrılarının gündemden düşmediği ana muhalefet partisinde Kılıçdaroğlu'na karşı öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu oldu.

Geçtiğimiz günlerde darbe toplantısı olarak nitelenen CHP'li kurmayların katıldığı zoom toplantısına liderlik eden İmamoğlu, dün paylaştığı son tweetinde açıktan CHP liderinin değişmesini istedi. 

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasındaki gerilime ilişkin yeni kulis haber, tv100 yazarı Murat Kelkitlioğlu'ndan geldi.

"Aday göstermeyecek" iddiası

"Kemal Bey'den İmamoğlu'na sürpriz" başlıklı yazısında yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Aldığım bilgiye göre; “değişim” tantanasının ve “zoom” toplantılarının mimarı İmamoğlu, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olacak…

CHP Genel Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi hayaller kuran İmamoğlu, elindeki İstanbul’u da kaybedecek…

Bugün yaşananları tek tek not eden Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermeyecek… 

Böyle bir durumda İmamoğlu’nun içine düşeceği durumu düşünebiliyor musunuz? Yorum sizlerin…"

Murat Kelkitlioğlu'nun yazısının tamamı

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